Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollarla giren 28 yabancı uyruklu yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 28 Afganistan ve Pakistan uyruklu gizlendikleri mısır tarlalarında yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 28 Afganistan ve Pakistan uyruklu gizlendikleri mısır tarlalarında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda giriş yapan yabancı uyrukluların Siverek-Diyarbakır kara yolundaki mısır tarlalarında gizlendiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, yaptığı çalışmada kırsal Çağa Mahallesi yakınlarındaki tarlalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 28 kişiyi gözaltına aldı.

Yaklaşık 133 bin lira idari para cezası uygulanan yabancı uyruklular, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yemek ve su verilen göçmenlerin ülkelerindeki bazı kişilere biner dolar ödeyerek, İran üzerinden yurda girdikleri ve İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı