Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan giren 82 yabancı uyruklu yakalandı
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Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan giren 82 yabancı uyruklu yakalandı

19.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:29
Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan giren 82 yabancı uyruklu yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 82 Afganistan uyruklu yakalandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 82 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyrukluların bulunduğu otobüsün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Hilvan-Siverek kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otobüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 82 Afganistan uyruklu yakalandı.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyrukluların, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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