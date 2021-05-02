Şanlıurfa'da yunus ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlere devam ediyor

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimlere devam ediyor.

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimlere devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde kenttin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim.

İzni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimsenin dışarıda bulunmadığı kentte, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri de bir çok cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiriyor.

Vatandaşların yanında bulundurmak zorunda oldukları izin belgelerini kontrol eden ekipler, izin belgesi bulunmayan ve tedbirlere uymadığını tespit ettikleri kişilere idari para cezası uyguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan