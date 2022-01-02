ŞANLIURFA - Yoldan çıkan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilin yoldan çıkması sonucu 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilin yoldan çıkması sonucu 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Cebrail Ç'nin (37) kullandığı 35 ACD 187 plakalı otomobil, Karacadağ Kayak Merkezi'nden dönerken, tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Yoldan çıkarak şarampolde duran otomobilde sürücü ile Halime (32), Hayrunnisa (13), Buse Nur (10), Meryem (6) ve Melek Ç. (1) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.