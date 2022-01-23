Şanlıurfa'da yolda tuzlama çalışması yapan işçiye kayan otobüs çarptı - Haberler
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Şanlıurfa'da yolda tuzlama çalışması yapan işçiye kayan otobüs çarptı

Şanlıurfa'da yolda tuzlama çalışması yapan işçiye kayan otobüs çarptı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da yolda tuzlama çalışması yapan işçi, kayan otobüsün çarpması sonucu yaralandı.

Şanlıurfa'da yolda tuzlama çalışması yapan işçi, kayan otobüsün çarpması sonucu yaralandı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolununun GAP Havalanı civarında tuzlama çalışması yapan Orhan Karaçizmeli'ye yolda kayan bir otobüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle başından ve ayağından yaralanan Karaçizmeli, mesai arkadaşları tarafından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaçizmeli, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Şanlıurfa'da yolda tuzlama çalışması yapan işçiye kayan otobüs çarptı

Şanlıurfa'da yolda tuzlama çalışması yapan işçiye kayan otobüs çarptı

Şanlıurfa'da yolda tuzlama çalışması yapan işçiye kayan otobüs çarptı

Şanlıurfa'da yolda tuzlama çalışması yapan işçiye kayan otobüs çarptı

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Şanlıurfa, işçi, Güncel, Haber

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