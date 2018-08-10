Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsünde Yangın Paniği

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Van'dan Antalya'ya giden İsa A'nın kullandığı 34 FA 2990 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 17'inci kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark ederek otobüsü yol kenarına çeken şoför, yolcuları tahliye etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan bir süre bölgede bekleyen yolcular, daha sonra başka bir araçla yolculuğa devam etti.