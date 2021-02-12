Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi
12.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:19
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünün bagajında 8 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünün bagajında 8 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Şanlıurfa yönüne giden yolcu otobüsü Selimpınar Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durduruldu.
Otobüste yapılan aramada bir valizde 2 parça halinde 8 kilo 700 gram esrar bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı