Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi

12.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:19
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünün bagajında 8 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünün bagajında 8 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Şanlıurfa yönüne giden yolcu otobüsü Selimpınar Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durduruldu.

Otobüste yapılan aramada bir valizde 2 parça halinde 8 kilo 700 gram esrar bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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