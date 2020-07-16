Şanlıurfa'da yolcu otobüsü alev alev yandı Şanlıurfa'da yolcu otobüsü alev alev yandıŞANLIURFA'da, hareket halindeki boş yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü alev alev yandı

ŞANLIURFA'da, hareket halindeki boş yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresinde, öğle saatlerinde, Emin Özalp yönetimindeki 07 MPZ 54 plakalı boş yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören sürücü, emniyet şeridine çektiği otobüsten yükselen alevlere müdahale etmeye çalıştı. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine gelen gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma ile söndürdü. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA