Şanlıurfa'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı
Şanlıurfa'da yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
21.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:08
Şanlıurfa'da yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 AB 683 plakalı yolcu minibüsü, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun Dağyanı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA