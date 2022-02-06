Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı - Haberler
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Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: kazada 13 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

ŞANLIURFA - ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza gece geç saatlerinde Siverek-Çermik karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bahri A. İdaresinde ki 63 ABB 623 plakalı minibüs ile Serzat A. Yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza her 2 araç içerisinde bulunan 13 kişi yaralanırken, araçlarda ağır hasar meydana geldi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve Jandarma Ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Siverek-Çermik karayolu bir müddet trafiğe kapanırken, araçların yoldan çekilmesiyle kara yolu tekrardan trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

Şanlıurfa, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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