Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı
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Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı Yerde yatan yaralılara kartondan gölgelik yapıldı Ekipler araçta sıkışan çocuğun yüzüne su döküp terini sildi Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile bayram ziyaretine gidenlerin içinde bulunduğu kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen...

01.08.2020 19:00 | Son Güncelleme: 01.08.2020 20:49

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

Yerde yatan yaralılara kartondan gölgelik yapıldı

Ekipler araçta sıkışan çocuğun yüzüne su döküp terini sildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile bayram ziyaretine gidenlerin içinde bulunduğu kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Ekipler bir yardan yerde yatan yaralıları güneşten korumak için kartondan gölgelik yaparken diğer yandan ise araçta sıkışan bir çocuğu kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi ile Halfeti ilçesi arasında yaşandı. Mustafa K.'nin kullandığı 63 BB 764 ford minibüs ile Bekir D.'nin kullandığı 17 TH 505 plakalı ford marka kamyonet çarpıştı. Kazada Sürücüler Mustafa K. ile Bekir D.'nin yanı sıra Fahriye D., Aysel D., Servet D., Fakir Ç., Esmanur Ç., Hacı Ç., Muhammed Enes Ç., Nazire Ç., İbrahim Halil Ç., Zehra G., Esma G., Şehmus S. ve Yakup Ö. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı

Kaza sonrası olay yerinden geçen diğer sürücüler ile vatandaşlar, yaralıların yardımına koşarak ilk müdahaleyi yaptı. Araçlardan çıkartılan yaralılara su verilerek ambulanslar gelene kadar kartondan gölgelik yapıldı.

Ekipler araçta sıkışan çocuğun yüzüne su döküp sürekli terini sildi

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bozova Devlet hastanesine götürdü. Araçta sıkışan bir çocuğu ise itfaiye ekipleri çıkartmaya çalıştı. Ekipler, kurtarma çalışması boyunca yaralı çocuğun başında bekleyerek destek olmaya çalıştı. Sık sık çocuğun yüzündeki teri silen ekipler, kurtarma çalışması sona erdikten sonra yaralı çocuğu sedyeye alarak ambulansla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Fakir Ç. ile Esmanur Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

Kaynak: İHA

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