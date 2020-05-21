Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi 13 yaralı
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Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi 13 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi 13 yaralıŞANLIURFA'da sürücünün kontrolünden çıkıp, devrilen yolcu minibüsündeki 13 kişi yaralandı.

21.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:14

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi 13 yaralı

ŞANLIURFA'da sürücünün kontrolünden çıkıp, devrilen yolcu minibüsündeki 13 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, sürücü ile 12 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi 13 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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