Şanlıurfa'da yol verme tartışmasında öldürülen gencin katil zanlısı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada öldürülen gencin katil zanlısı tutuklandı.
24.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:52
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada öldürülen gencin katil zanlısı tutuklandı.
Siverek'in Kale Mahallesi'nde 13 Mart'ta, iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybeden Sidar Uygurlar'ın (23) ölümünün ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ayı aşkın süren çalışma sonrası Uygurlar'ın katil zanlısı olduğu belirlenerek önceki gün Siverek'te yakalanan Y.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı Y.G, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, zanlının yakalandığını dün sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Kaynak: AA