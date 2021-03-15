Şanlıurfa'da yol kenarında bir kısmı yanmış kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'da yol kenarında bir kısmı yanmış kadın cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da yol kenarında bir kısmı yanmış kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 35. kilometresinde vücudunun bir bölümü yanmış halde ceset gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Suriye uyruklu 38 yaşındaki Futem Alhamadi'ye ait olduğunu belirledi.

Üzerine benzin dökülerek yakıldığı belirlenen Alhamadi'nin cesedi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı veya zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan