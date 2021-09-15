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Şanlıurfa'da yol çalışmaları sürüyor

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da yol çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da belediyelerin yol çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da belediyelerin yol çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç ilçesi merkez mahallelerinden olan ve bir geçiş güzergahı konumunda bulunan Dinlence Mahallesi'nin İmar değişikliğinden dolayı 5 metre olan yolu 17 metreye çıkarıldı. Yol genişlemesiyle altyapı ve asfalt ihtiyacı oluşan yolda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışma gerçekleştirerek yolu sathi asfaltla buluşturdu.

Eyyübiye Belediyesi ise ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını Akşemsettin Mahallesinde sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu ara sokakları asfaltla buluşturan ekiplerin sonraki durağı ise 15 Temmuz Mahallesi olarak planlandı.

Mahalle sakinleri de desteklerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Şanlıurfa'da yol çalışmaları sürüyor

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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