Şanlıurfa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
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Şanlıurfa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

26.11.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:07

Şanlıurfa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi Şanlıurfa'da sabah saatlerinde etkili olan sis vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sabah saatlerinde etkili olan sis vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde yoğun sis vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Özellikle kentin yüksek yerlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 70 metreye kadar düştü. Sürücüler ise seyir halindeyken sis farlarını yakarak yoluna devam etti. Şehirdeki etkili olan sis öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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Şanlıurfa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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