Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu

09.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:06

Şanlıurfa'da sabah erken saatlerde ortaya çıkan sis, kentin birçok bölgesinde etkisini sürdürüyor.



Şanlıurfa'da sabah saatlerinde yoğun sis vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Kent görüş mesafesi yaklaşık olarak 100 metreye kadar inerken, sürücüler ise seyir halindeyken sis farlarını yakarak yoluna devam etti. Şehirdeki etkili olan sis öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Hava sıcaklığının 9 derece civarında ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA