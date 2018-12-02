Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu.

Sabah erken saatlerde ortaya çıkan sis, kentin birçok bölgesinde etkisini sürdürüyor.

Sis nedeniyle araçlar sis farları açık şekilde ilerlerken Şanlıurfa-Gaziantep, Şanlıurfa-Diyarbakır ve Şanlıurfa-Mardin kara yollarında görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 10 derece civarında ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Sis ve pus ile buzlanma ve don uyarı

Öte yandan Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sis ve pus ile buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede bu gece ile yarın sabah saatlerinde lokal sis ve pus ile buzlanma ve don olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında 2-4 derecelik artış tahmin edilen 5 ilde, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Söz konusu illerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi.