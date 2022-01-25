ŞANLIURFA - Yoğun karda evinden çıkamayan tansiyon hastası kadını jandarma kurtardı - Haberler
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ŞANLIURFA - Yoğun karda evinden çıkamayan tansiyon hastası kadını jandarma kurtardı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yoğun kar nedeniyle evinden çıkamayan hastanın yardımına jandarma ekipleri yetişti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yoğun kar nedeniyle evinden çıkamayan hastanın yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Kırsal Katırkuyu Mahallesi'nde yüksek tansiyon hastası kadının evinde fenalaşması üzerine, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yoğun kar nedeniyle kırsal mahalleye ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Dağbaşı Jandarma Karakolu ekipleri, zırhlı araçla kırsal mahalleye giderek evinden aldıkları hasta kadını sağlık ekiplerinin beklediği noktaya ulaştırdı.

Ambulansa alınan kadın, ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞANLIURFA - Yoğun karda evinden çıkamayan tansiyon hastası kadını jandarma kurtardı

ŞANLIURFA - Yoğun karda evinden çıkamayan tansiyon hastası kadını jandarma kurtardı

ŞANLIURFA - Yoğun karda evinden çıkamayan tansiyon hastası kadını jandarma kurtardı

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Jandarma, kar, Güncel, Haber

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