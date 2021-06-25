Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler
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Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler

Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenci ve veliler, türbelere giderek dua etti.

ŞANLIURFA'da, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenci ve veliler, türbelere giderek dua etti.

YKS'nin ilk oturumu olan 'Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) yaklaşık 2 milyon 600 bin aday ter dökecek. Sınava bir gün kala Şanlıurfa'da, çok sayıda öğrenci ve velisi, Balıklıgöl'e giderek dua etti. Balıklara yem atarak başarılı olma dileğinde bulunanlar daha sonra kentteki türbelere giderek dua etti. Balıklıgöl yakınlarındaki Hacı Kerim Türbesi'nde ise yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Bazı aileler de yanlarında getirdikleri yiyecekleri dağıttı.

Sınava girecek torunları için türbede dua ettiğini anlatan Şükran İnci, "Bugün üniversite sınavına girecek olan 2 torunum için dua etmeye geldik. Allah dualarımızı kabul eylesin" dedi.Sınava girecek olan Nursel Abacı ise, "Ben psikolog olmak istiyorum. Onun için planlı bir ders çalışması yaptım. Emeklerimizin karşılığını almak için buraya duaya geldik" diye konuştu.

Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler
Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler
Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler
Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler
Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler
Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler
Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler
Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler
Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler
Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler
Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler
Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler
Şanlıurfa'da YKS öncesi türbelere akın ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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