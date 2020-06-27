Şanlıurfa'da YKS heyecanı (2)
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Şanlıurfa'da YKS heyecanı (2)

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleştirildi.

27.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:50

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleştirildi.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sınavın yapıldığı okulların çevresinde tedbir alan güvenlik güçleri, olası herhangi bir olumsuzluğa karşı görev yaptı. Sınav öncesinde aileleriyle okula gelen öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salonlara geçti.

Öte yandan, kentte saat 09.00'da tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmaya başlandı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte kentin işlek noktalarındaki araç trafiğinde önemli azalmanın olduğu görüldü.

Polislerden kimliği unutan öğrencilere destek

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da da sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçleri tedbir aldı.

Sınav öncesinde aileleriyle okula getirilen öğrenciler ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salonlara geçti. Sınava kimliksiz gelen bazı öğrenciler de polis ekiplerinin desteğiyle evlerinden belgelerini alıp yeniden okula yetiştirildi.

Tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasıyla da kentin araç trafiğinde azalmanın olduğu görüldü.

Şanlıurfa'da YKS heyecanı (2)

Kaynak: AA

Manşet

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