Şanlıurfa'da yılın ilk kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltı
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Şanlıurfa'da yılın ilk kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltı

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

01.01.2020 05:43 | Son Güncelleme: 01.01.2020 05:48
Şanlıurfa'da yılın ilk kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltı

'da yeni yılın ilk saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.


Şanlıurfa'nın ilçesindeki üzerinde iki grup arasında bıçaklı kavga yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada tarafları, yoldan geçen gece bekçileri ayırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya karışan 4 kişi gözaltına aldı. 2020 yılının ilk kavgası ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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