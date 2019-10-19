Şanlıurfa'da yıldırımın çarptığı kişi öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yıldırımın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yıldırımın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Talihli Mahallesi'nde tarlada pamuk toplayan Suriye uyruklu Abit Cedit'e (30) yıldırım çarptı.
Tarlada çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Cedit'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cedit'in cenazesi, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.