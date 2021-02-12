ŞANLIURFA - Yıldırım isabet eden minare hasar gördü

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıldırım isabet eden minarede hasar oluştu.

Kentte gece sağanak sırasında Selimpınar Mahallesi'ndeki Birlik Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti. Minarede derin çatlaklar oluşurken, bazı parçalar da bahçeye düştü.

Mahalle sakinlerinden Hamza Başuk, yüksek bir ses duyduklarını anlatarak, "Korkudan dışarı çıkamadık. İlk başta yıldırım evimize düştü sandık ve komşularımızı aradık. Sabah namazına geldiğimizde camide elektrikler kesikti. Kontrol ettiğimizde panolar yanmıştı, lambalar patlamıştı. Gün aydınlandığında da minarenin alem kısmındaki çatlakları gördük." diye konuştu.

Mehmet Şimşek ise bazı komşularının elektronik cihazlarında hasar oluştuğunu belirterek, "Yıldırımın yakında bir yerlere isabet ettiğini anladık ama o anda neresi olduğunu bilemedik. Sabah camiye isabet ettiğini fark ettik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı