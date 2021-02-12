ŞANLIURFA - Yıldırım isabet eden minare hasar gördü
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ŞANLIURFA - Yıldırım isabet eden minare hasar gördü

12.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:48

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıldırım isabet eden minarede hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıldırım isabet eden minarede hasar oluştu.

Kentte gece sağanak sırasında Selimpınar Mahallesi'ndeki Birlik Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti. Minarede derin çatlaklar oluşurken, bazı parçalar da bahçeye düştü.

Mahalle sakinlerinden Hamza Başuk, yüksek bir ses duyduklarını anlatarak, "Korkudan dışarı çıkamadık. İlk başta yıldırım evimize düştü sandık ve komşularımızı aradık. Sabah namazına geldiğimizde camide elektrikler kesikti. Kontrol ettiğimizde panolar yanmıştı, lambalar patlamıştı. Gün aydınlandığında da minarenin alem kısmındaki çatlakları gördük." diye konuştu.

Mehmet Şimşek ise bazı komşularının elektronik cihazlarında hasar oluştuğunu belirterek, "Yıldırımın yakında bir yerlere isabet ettiğini anladık ama o anda neresi olduğunu bilemedik. Sabah camiye isabet ettiğini fark ettik." dedi.

ŞANLIURFA - Yıldırım isabet eden minare hasar gördü
ŞANLIURFA - Yıldırım isabet eden minare hasar gördü
ŞANLIURFA - Yıldırım isabet eden minare hasar gördü
ŞANLIURFA - Yıldırım isabet eden minare hasar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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