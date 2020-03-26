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Viranşehir, Şanlıurfa, Kadıköy, 3. Sayfa

Şanlıurfa'da yıldırım isabet eden çoban öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybetti.

26.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:09
Şanlıurfa'da yıldırım isabet eden çoban öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi kırsalında koyunları otlatan Mehmet Taşçılar'a (22) yıldırım isabet etti. Çobanın yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, olayı jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşçılar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çobanın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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