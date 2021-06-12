Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada
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Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada Şanlıurfa'da yılanların kayalık alandaki dansı kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yılanların kayalık alandaki dansı kameralara yansıdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa birbirlerine sarılı halde görüldü. Şanlıurfa'da cep telefonuyla çekilen görüntülerde siyah renkli iki yılanın kayalık alandaki otların arasında fark edilen birbirine sarılı bir şekilde duran iki yılan şaşırttı. Uzun bir süre sarılı halde kalan yılanlar daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada
Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada
Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada
Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

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