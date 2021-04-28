ŞANLIURFA'DA YIKIM TÖRENİ YAPILDI
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ŞANLIURFA'DA YIKIM TÖRENİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da kent trafiğini rahatlatmak amacıyla Ticaret Odası binasının yıkımı için tören düzenlendi.

ŞANLIURFA'da kent trafiğini rahatlatmak amacıyla Ticaret Odası binasının yıkımı için tören düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 'Kızılay Meydanı Projesi' kapsamında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) eski binasına ilk kepçeyi vurdu. Kızılay Meydan Projesi'nde ilk olarak eski ŞANMED binası olarak bilinen yapının yıkım işlemlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, daha sonra Kızılay Binasının da yıkım işlemlerini tamamlayarak Kızılay Meydan Projesi'nin bir diğer aşaması olan Köprübaşı'ndaki Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)e eski binasına çevirerek düzenlenen program ile ilk kepçe vuruldu.

ŞUTSO binasının yıkım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Vali Vekili Mustafa Akın, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

ŞANLIURFA'YA BAYRAM ÖNCESİ GÜZEL BİR HEDİYE

Yıkılacak binaya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün fotoğrafının yer aldığı 'Yıkım programımıza hoş geldiniz' yazılı pankart önünde açıklamada bulunan Beyazgül, Kızılay Meydan projesi ile Şanlıurfa'ya bayram öncesi güzel bir hediye olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa tarihi bir şehirdir ve bu tarihi kimliği de ortaya çıkması gerekiyordu, geldiğimizden bu yana kollarımızı sıvadık Şanlıurfa'nın tarihi kimliğini ortaya çıkarmak için gayret içerisindeyiz. Tarihi kimliği olan tarihi yapıları olan bu şehirde başka bir şehir bulmak dünyada çok zordur, kadim şehir dediğimiz zaman bin yıl öncesine gideriz ama Şanlıurfa 12 bin yıl öncesine gidilen bir şehirdir, yani şehirlerin atası, şehirlerin babası, Şanlıurfa ile anıldığı zaman bir şehir kadim şehir oluyor. Kadim şehrimizin gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için güneyden başladık, kalenin arkasında 300 konutu yıktık ardından Kızılkoyun'da 35 bina ve yine üst tarafında ki belirlenen binaları satın aldık. Yıkmak demek bir yandan da yapmak demektir, Kızılkoyun'un güzelliğine bakın, binalar yıkıldıktan sonra ki çehresinin değişimine bakın, birde Şanlıurfa'nın asma bahçelerini kurduğumuzda nasıl bir güzel hale gelecek tamamen gastronomi merkezi haline gelecek. İşte Şanlıurfa'ya bayram öncesi güzel bir hediye Şanlıurfa'ya hayırlı uğur olsun şeklinde konuştu.

Törene katılan ilçe belediye başkanlarının konuşmasının ardından kepçeyle yıkım işlemleri sorunsuz gerçekleşti.

ŞANLIURFA'DA YIKIM TÖRENİ YAPILDI
ŞANLIURFA'DA YIKIM TÖRENİ YAPILDI
ŞANLIURFA'DA YIKIM TÖRENİ YAPILDI
ŞANLIURFA'DA YIKIM TÖRENİ YAPILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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