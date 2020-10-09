Şanlıurfa'da yetiştirilen 10 milyon balık yavrusu baraj göletlerine bırakılacak
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Şanlıurfa'da yetiştirilen 10 milyon balık yavrusu baraj göletlerine bırakılacak

09.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:32
Şanlıurfa'da yetiştirilen 10 milyon balık yavrusu baraj göletlerine bırakılacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğünce Atatürk Barajı'nda yetiştirilen ve hasadına başlanan 10 milyon balık yavrusu, baraj göletlerine salınacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğünce Atatürk Barajı'nda yetiştirilen ve hasadına başlanan 10 milyon balık yavrusu, baraj göletlerine salınacak.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 7 su ürünü istasyonunun en büyüğü konumundaki balık üretme tesisinde bu yıl 7 milyon sazan ve Fırat havzasının endemik türlerinden 3 milyon şabut balığı yavrusu üretildiği belirtildi.

Ekolojik dengenin korunması ve balık türlerinin neslinin devamlılığı için milyonlarca balık yavrusunun Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'deki baraj göllerine bırakılarak zenginleştirilmelerinin sağlanacağı ifade edildi.

Bu çalışmayla bölge ekonomisi ve istihdama katkıda bulunulacağı ve yöre insanının kaliteli proteini ucuza tüketmesine olanak sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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