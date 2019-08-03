ŞANLIURFA'DA YEREL YÖNETİMLER İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Şanlıurfa'da AK Parti Genel Merkezi tarafından belediyelerin sorunlarını çözmek ve projeler geliştirmek adına düzenlendiği 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan 14 ilin Büyükşehir Belediye Başkanı ve 110 ilçe belediye başkanın katıldığı toplantı bir otelde başladı. 3 gün sürecek toplantının açılış konuşmasını yapan Mehmet Özhaseki, Belediyecilik bu ana kadarki yaşam şartlarımız, okullarımız, çevremizde gördüklerimiz ve elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda yapacağımız bir iş. Ama bir taraftan da Belediye Başkanlarımız ile konuşarak, istişarede bulunarak ve yenilikleri takip ederek şehrimize kazandıracağımız bir ortamdır. Belediyecilik tarihinde 1994 tarihi çok önemlidir. 1994 öncesi yaşanan göçler ile insanların ideolojik yapısı ile karşılayan anlayış vardı. Birçok şehirde belediyecilik onların ellerindeydi ve vatandaşlar göç edip gelsinler tek gecede gecekondularını yapsınlar anlayışıydı. Eskiden gece 3'lerde çeşmeyi açıp su depoluyorduk. Cumhurbaşkanımız 1994'te bu şartlar altında belediyeciliğe başladı ve birçok arkadaşımız Anadolu'da, ben de Kayseri'de başladım. Bizim ile ilk kez Türkiye hizmet belediyeciliği gördü. Her zaman dediğim gibi kimseyi ayrıştırmadan mazeret üretmeden gece gündüz çalışacağız. Eskiden bazı partilerinin en yüksek oy aldığı yerlerde vatandaş bizlere dönmeye ve bizlere teşekkür etmeye başladı. Ardından Sosyal Belediyeciliği ekleyerek bir tarafından hizmet ediyor, bir taraftan da vatandaşlarımızın bizden beklediği yardımlar, meslek kursları, hobiler ve hanımefendilerin beklediği yüzlerce çeşitli kurs düzenledik. Çalışmalarımızda marka şehirler yapısını oluşurduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Beyin de belirttiği gibi Şanlıurfa'nın kendine has değerleri var ve bunun öne çıkmasını öncelikle yerel yönetimcilerin işidirö diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şunları söyledi

Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantımızın 2'ncisi gerçekleştiriyoruz. İlk toplantımızı Erzurum'da yapmıştık ve orada bir değerlendirme ve istişarede bulunduk. Bugün yine ülkemizin Güneydoğusunda bulunan 14 vilayetimizin belediye başkanları, il başkanları, ilçe belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi toplayarak belediyeciliğimizi ve önümüzde yapacaklarımızı istişare edeceğiz ve değerlendirmesinde bulunacağız. İlk olarak geldiğimiz şehre borcumuzu ödeyelim diye tecrübeli belediye başkanları arkadaşlarımız ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin, merkez ve ilçe belediyelerimizin projelerini masaya yatırdık. Ardından gittiğimiz şehirlerde neler yapabileceğiz hususunu ayrı ayrı kendi içimizde değerlendirmeye tabi tuttukö dedi.

Kaynak: DHA