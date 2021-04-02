Şanlıurfa'da yerel bir haber sitesi soyuldu
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Şanlıurfa'da yerel bir haber sitesi soyuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da yerel bir haber sitesi soyuldu

Şanlıurfa'da yerel bir haber sitesinin bürosuna gece saatlerinde giren hırsızlar, kamera, bilgisayar ve televizyonlar çalıp kayıplara karıştıEdinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Cami Kebir Mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa'da yerel bir haber sitesinin bürosuna gece saatlerinde giren hırsızlar, kamera, bilgisayar ve televizyonlar çalıp kayıplara karıştı

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Cami Kebir Mahallesinde yaşandı. Sabah işyerini açmaya giden yerel sitenin çalışanları, içerideki malzemelerin yerinde olmadığını fark ederek polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede kapısı zorlanarak açılan haber merkezindeki kamera, dizüstü bilgisayar ve televizyonun çalındığını belirledi. İşyeri ve haber sitesinin sahibi İbrahim Uygur, hırsızlık olayına karışanları kınadığını ve emniyet mensuplarının gayretli incelemeleri ile hırsızların yakalanacağına inandığını ifade ederek, "Bu saygısızlığı Şanlıurfa'da görev yapan tüm ulusal ve yerel medya organlarına yapmış sayıyorum. Onlarla mahkeme önünde hesaplaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Polis ekiplerinin hırsızları yakalama çalışmaları devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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