Şanlıurfa'da Yenice Toplum Merkezi hizmete girdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) destekleriyle kurulan Yenice Toplum Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezine açılışına Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rektör Mehmet Sabri Çelik, Concern Worldwide Ülke Direktörü Faryal Minhas, UNHCR Bölge Müdürü Andjelka Rudic, IOM Temsilcisi Fatoş Cengiz ile davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Beyazgül, törende yaptığı konuşmada Suriye sorununun insanlık sorunu olduğunu belirtti.

Her bir ailenin ve çocuğun hayatını değiştirmek ve güzelleştirmek için çaba harcadıklarını belirten Beyazgül, şöyle konuştu:

"Laf üzerine laf değil, hizmet ve gayret üzerine gayret koyduğumuz zaman gönüllere girdiğimizin farkındayım. O nedenle de bu birlikte çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarına bir defa daha teşekkür ediyorum. Suriye'deki göçmen sorunu sadece bizim sorunumuz değil, Şanlıurfa'nın sorunu değil, bu bir insanlık sorunu, bu bir insanlık dramı bu nedenle de işte insanlığın bir kısım temsilcileri burada bunu beraber yaşıyoruz. Burada Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığımız bu gruplarla çalıştıktan sonra Şanlıurfa'da çok güzel hizmetler yapmaya başladı ve devam ettiriyor."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, stem odası, Türkçe dil, müzik, bilgisayar, danışmanlık ve yönlendirme, robotik kodlama ve mentörlük kursların verildiği merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.