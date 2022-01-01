Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği Suriyeli 'Gülçin' oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği Suriyeli 'Gülçin' oldu

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği Suriyeli 'Gülçin' oldu
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.03'te dünyaya geldi.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.03'te dünyaya geldi. Suriyeli çift, dünyaya yeni yılın ilk dakikalarında gelen ilk çocuklarına 'Gülçin' ismini verdi.

Eyyübiye Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu Şirin Şeyho Bozan (23), doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde eşi Hacı İbrahim Bozan tarafından Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğumevi Hastanesi'ne getirildi. Suriyeli kadın, saatler 00.03'ü gösterdiğinde, 3 kilo 300 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. İlk bebekleri olan Bozan çiftini tebrik eden yakınları çocuğa altın taktı, kulağına ezan okuyup 'Gülçin' ismini verdi. Türkçe bilmeyen çift, Arapça herkese huzur ve barış dileğinde bulundu.


Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği Suriyeli 'Gülçin' oldu

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği Suriyeli 'Gülçin' oldu

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği Suriyeli 'Gülçin' oldu

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği Suriyeli 'Gülçin' oldu

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği Suriyeli 'Gülçin' oldu

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında

 Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Suriye sınırı hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Suriye sınırı hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

 Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu

Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title