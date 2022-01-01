ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER - Haberler
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ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da yeni yıla girmek isteyen vatandaşlar, konuk evlerinde düzenlenen sıra gecesi eşliğinde eğlendi.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da yeni yıla girmek isteyen vatandaşlar, konuk evlerinde düzenlenen sıra gecesi eşliğinde eğlendi.

Şanlıurfa'da konuk evlerine akın eden vatandaşlar, sıra gecesi ile yeni yıl kutlaması yaptı. Kentte yeni yılı kutlamak isteyenler konuk evlerinde türküler eşliğinde eğlenip çiğ köfte yedi. Davul ve zurna eşliğinde halay çekerek eğlenenler, yeni yılın huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Öte yandan, polis ekipleri ise kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem aldı.

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA 'SIRA GECESİ' İLE GİRDİLER

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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