Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri
Şanlıurfa'da 5 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
14.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:40
Şanlıurfa'da 5 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.
Merkez Eyyübiye ilçesi Batıkent, Şıh Maksut, Eyüpnebi mahalleleri ile Karaköprü ilçesi Akpıyar Mahallesi ve Birecik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 apartmanda birer kişinin, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle belirtilen adreslerde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.
Karar üzerine söz konusu adresler giriş ve çıkışa kapatıldı.
Kaynak: AA