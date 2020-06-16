Şanlıurfa'da yeni karantina kararları Şanlıurfa'da 2 mahalle, 1 sokak, 1 çiftlik ve 17 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 1 berber dükkanı ile 5 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa'da 2 mahalle, 1 sokak, 1 çiftlik ve 17 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 1 berber dükkanı ile 5 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı. Karara göre Karaköprü ilçesinde 1 bina, Haliliye ilçesinde 7 bina, Eyyübiye ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde kırsal bir sokakta bulunan 1 bina ile kırsalda bulunan 1 çiftlik, Viranşehir ilçesinde 2 kırsal mahalle ile 7 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 5 bina ile bir berber dükkanında ise karantinaya son verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA