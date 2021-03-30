Şanlıurfa'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı
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Şanlıurfa'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Siverek, Harran ve Halfeti ilçelerinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

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İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Siverek, Harran ve Halfeti ilçelerinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Siverek'te Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte polis ve jandarma trafik ekiplerince sürücülere kırmızı çizgi uygulaması hakkında bilgi verildi.

Trafik ekipleri, öğrencilere yaya geçitleri ile araçta iken nasıl davranmaları konularında bilgi verildi ve öğrencilere trafik dedektifi kartları dağıtıldı.

Etkinliğe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz, Emniyet Müdürü Özer Bilgehan, Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gelener, daire müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Harran

Harran ilçesinde polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücülere yaya geçitlerinde yapmaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Sürücülerden yaya geçitleri noktasında daha duyarlı olmaları istenerek, farkındalık oluşturmak amacıyla da yaya geçidine kırmızı çizgi çizildi.

Etkinliğe katılan öğrencilere de trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

Halfeti

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Halfeti'de yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Etkinlik kapsamında trafik ekipleri, yaya ve sürücülere uyması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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