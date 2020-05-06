Şanlıurfa'da, yasaklara uymayan 13 bin 672 kişiye 21 milyon TL ceza kesildi

ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında son 10 günde kurallara uymayan 13 bin 672 kişiye 20 milyon 713 bin 389 TL ceza kesildi.

ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında son 10 günde kurallara uymayan 13 bin 672 kişiye 20 milyon 713 bin 389 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'da polis ve jandarma tarafından kent merkezi ve kırsal alanda denetimler devam ediyor. Semt pazarları ve marketlerde maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağına uymayanlara yönelik yapılan denetimlerde son 10 günde 13 bin 627 kişiye 20 milyon 713 bin 389 TL ceza kesildi.Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve kırsalda yasaklara uymayanlara yönelik denetimlerin devam ettiği belirtilerek, "Şanlıurfa'da koronavirüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbir ve kısıtlama kararlarını ihlal eden 13 bin 672 kişiye, toplam 20 milyon 713 bin 389 lira para cezası uygulandı. Maske kullanımı zorunlu olan bölgelerde maske kullanılmaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma ihlali, sokağa çıkmanın genel olarak yasaklandığı günlerde gerçekleşen ihlaller, sosyal mesafe kurallarını ihlal, seyahat kısıtlaması, kapalı tutulması gereken iş yerlerini açan iş yeri sahipleri gibi tedbir ve kısıtlama kararlarına aykırı hareket eden kişilere ceza kesildi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 bin 339 kişiye 15 milyon 608 bin 450 lira tutarında ceza kesilirken, jandarma ekipleri tarafından da 2 bin 335 kişiye 5 milyon 104 bin 939 lira tutarında ceza yazıldı" denildi.

Kaynak: DHA