Şanlıurfa'da yasak sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı Şanlıurfa'da yasak sonrası cadde ve sokaklar boş kaldıŞANLIURFA'da koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Şanlıurfa'da yasak sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı ŞANLIURFA'da koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulumaya koyduğu 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Şanlıurfa kent merkezinde cadde ve sokaklar boşaldı. Polis kentin farklı noktalarında denetimler yapmaya başladı. Kısıtlamaya vatandaşların uyduğu görüldü. Kısıtlamadan muaf olanlar hariç, dışarıda kimsenin olmadığı görüldü. Kaynak: DHA