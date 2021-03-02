Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu
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Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu

02.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:49
Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir 'gel al' ve paket servis ile hizmet veren lokantalar, saat 07.00 itibari ile müşteri kabul etmeye başladı.

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir 'gel al' ve paket servis ile hizmet veren lokantalar, saat 07.00 itibari ile müşteri kabul etmeye başladı. Yasakların kalkmasıyla vatandaşlar da kentteki ciğercilere akın etmeye başladı. 

Şanlıurfalılar, bölgenin vazgeçilmez tatlarından biri olan ciğer kebabını yemek için yasakların kalkmasıyla birlikte lokantalara akın etti. Vatandaşlar, sabah kahvaltısını ve öğlen yemeğini ciğer kebabıyla yaptı. Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında gel al ve paket servisi yaptıklarını ifade eden ciğerci ustası Mustafa Taşkıran, uzun zamandan sonra iş yerlerinde yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Şanlıurfa'da yasakların kalkmasıyla birlikte işlerimiz de yoğun olmaya başladı. Vatandaşlarla çok sevinçli çok güzel bir ortam yakaladık bugün vatandaşlar gelip ocak başında ciğer yemeyi bayağı özlemiş. Bizler de gerekli tedbirlerimizi alarak yüzde 50 kapasiteyle müşterilerimiz almaya başladık" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ciğer yemeye hasret oldukların ifade eden müşterilerden Mahsum Gülhan, "Şanlıurfa'da yasaklar kalktı, ilk işimiz ciğer yemeye geldik. Zaten bu ciğeri yemeyen hasta oluyor. Bu lezzeti çok özlemiştik paket yerine masada oturup yemek ayrı bir güzeldi" dedi.

Adana'dan Şanlıurfa'ya ciğer yemeye gelen müşterilerden Serdal Güven de yasakların kalkmasından mutlu olduğunu belirterek, "Yasak haberinin kalkmasıyla birlikte yola çıkıp Şanlıurfa'ya ciğer yemeye geldik. Onca yol bu lezzet için değdi. Tabi herkes kurallara dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.


Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu
Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu
Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu
Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu
Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu
Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu
Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu
Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu
Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu
Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu
Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu
Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu
Şanlıurfa'da yasak kalktı, vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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