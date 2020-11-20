Şanlıurfa'da yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
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Şanlıurfa'da yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

20.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:08
Şanlıurfa'da yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi takibe alındı.

Suriye sınırından Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken üçü çocuk 4 kişi yakalandı.

Yabancı uyrukluların üzerlerinde, 1 uzun namlulu tüfek, bu silaha ait 2 şarjör ile 50 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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