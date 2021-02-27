Şanlıurfa'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan DEAŞ'lı 3 terörist patlayıcı maddelerle yakalandı
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Şanlıurfa'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan DEAŞ'lı 3 terörist patlayıcı maddelerle yakalandı

27.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:30
Şanlıurfa'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan DEAŞ'lı 3 terörist patlayıcı maddelerle yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan teröristlerin üst aramasında, 600 gram plastik patlayıcı, 2 elektrikli fünye, bir role ve kablo ele geçirildi.

Patlayıcı maddeler kontrollü şekilde imha edildi, 3 terörist ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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