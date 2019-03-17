Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı
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Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 4 mahallede tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 7 dizüstü bilgisayar, 11 hard disk, yazıcı, bahis kuponları ile 316 lira ele geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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