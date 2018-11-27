Şanlıurfa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 3 dizüstü bilgisayar, 5 hardisk, 3 yazıcı, bahis kuponları ile 780 lira para ele geçirildi.