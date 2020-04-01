Şanlıurfa'da yaralı şahinler tedavi altına alındı
Şanlıurfa'nın Bozova ve Siverek ilçesinde yaralı bulunan 2 şahin tedavi altına alındı.
01.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:43
Şanlıurfa'nın Bozova ve Siverek ilçesinde yaralı bulunan 2 şahin tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Siverek ve Bozova ilçesinin kırsal bölgelerinde vatandaşlar tarafından bulunan 2 şahin, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan şahinler, muhafaza altına alındı.
Şahinlerin tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA