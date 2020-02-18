Şanlıurfa'da yaralı kerkenez ile karga tedavi altına alındı

18.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:52

Şanlıurfa'da yaralı bulunan kerkenez ile karga tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinin kırsal bölgesinde vatandaşlar tarafından kerkenez kuşu ile karga bulundu. Kuşların yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar, hayvanları muhafaza altına aldı.

Daha sonra yaralı kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Kuşların tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA