Şanlıurfa'da yaralı kerkenez ile karga tedavi altına alındı
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Şanlıurfa'da yaralı kerkenez ile karga tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan kerkenez ile karga tedavi altına alındı.

18.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:52
Şanlıurfa'da yaralı kerkenez ile karga tedavi altına alındı

'da yaralı bulunan kerkenez ile karga tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesinin kırsal bölgesinde vatandaşlar tarafından kerkenez kuşu ile karga bulundu. Kuşların yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar, hayvanları muhafaza altına aldı.

Daha sonra yaralı kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Kuşların tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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