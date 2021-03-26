Şanlıurfa'da yaralı bulunan porsuk koruma altına alındı
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Şanlıurfa'da yaralı bulunan porsuk koruma altına alındı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da yaralı bulunan porsuk koruma altına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında bulunan yaralı porsuk koruma altına alındı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında bulunan yaralı porsuk koruma altına alındı.

Kırsal Güvercin Mahallesi sakinleri, arazide yaralı porsuğu fark edince durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Koruma altına alınan porsuk, jandarma ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Porsuğun, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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