Şanlıurfa'da yaralı bulunan kurt yavrusu tedavi altına alındı - Haberler
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Şanlıurfa'da yaralı bulunan kurt yavrusu tedavi altına alındı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da yaralı bulunan kurt yavrusu tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yaralı bulunan kurt yavrusu Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine teslim edildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yaralı bulunan kurt yavrusu Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine teslim edildi.

Hasarlı Mahallesi'nde kırsalda hayvan otlatan çobanlar, yaralı ve bitkin bir kurt yavrusu fark etti.

Durumun Bucak Jandarma Karakoluna bildirmesi üzerine jandarma ekipleri, yaralı kurda su ve yiyecek vererek hayvanı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Tedavisi için Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi götürülen kurt yavrusunun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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