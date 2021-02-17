Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
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Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

17.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:20
Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde yaptıkları kontroller sırasında yaralı bir kızıl şahin buldu.

Ekipler, kuşu muhafazaya alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Müdürlük görevlilerinin teslim aldığı kızıl şahin, tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Kızıl şahinin tedavisi tamamlanınca doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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