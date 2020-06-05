Şanlıurfa'da yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı
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Şanlıurfa'da yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaralı bulunan kartal, tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı
05.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:32

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaralı bulunan kartal, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Suruç Konak Hudut Karakolu Komutanlığı ekipleri, kırsal arazide yaptığı kontroller sırasında yaralı kartal buldu.

Hayvanı korumaya alan askerler, yaralı kartalı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize götürdü.

Kartalın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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