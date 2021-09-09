Şanlıurfa'da yaralı bulunan iki balaban kuşu tedavi altına alındı
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Şanlıurfa'da yaralı bulunan iki balaban kuşu tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan iki balaban kuşu tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da yaralı bulunan iki balaban kuşu tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

Şanlıurfa'da yaralı bulunan iki balaban kuşu tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde Fatih Kırıkçı tarafından yorgun ve bitkin halde bulunan balaban kuşuna su ve yiyecek verildi.

Bozova ilçesindeki Hüseyin Sencan da evinin bahçesinde balaban kuşu buldu.

Kuşu bulan vatandaşlar durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerce tedavi altına alınan kuşların, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bakımlarının ardından doğal yaşam ortamına salınacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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